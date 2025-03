El centro comercial chileno denunciado por la Casa Real por difundir imágenes de Leonor responde: "Fue con fines periodísticos"

"Yo no sé dónde está la polémica, porque realmente, las imágenes son de los más inocentes, no se ve nada", comenta Alfonso Arús acerca de las fotografías y vídeos difundidos por un centro comercial chileno al que la princesa Leonor acudió hace unos días. El presentador de Aruser@s advierte a sus telespectadores: "No vamos a emitirlas, porque la Casa Real ha mostrado su disconformidad, pero en las imágenes se puede ver a Leonor en compañía de un chico con el que ni se abraza ni se da de la mano, mirando escaparates, como si fueran amigos".

Sin embargo, y tal y como aclara Tatiana Arús, "el gran problema es que se han obtenido de forma ilegal". "Lo que no es permisible es que el propio centro comercial haya difundido y comercializado esas imágenes a medios locales, aunque el fin sea inocente", cuenta la colaboradora.

El comunicado del centro comercial

El propio centro comercial ha emitido un comunicado urgente acerca de este asunto, en el que asegura que la visita "se desarrolló de una manera completamente privada en un espacio abierto al público" y que "su presencia no fue anunciada ni divulgada". Además, se hace hincapié en que la princesa "no fue abordada ni molestada" y que las imágenes se difundieron con "fines periodísticos".

La denuncia de la Casa Real

La Casa Real confirmó que iba a denunciar ante la Policía de Chile la difusión de unas fotografías de la princesa Leonor en una actividad privada en un centro comercial de Punta Arenas. Según han indicado desde el Palacio de la Zarzuela, algunos responsables del control de las cámaras de seguridad facilitaron el acceso a las imágenes a un medio de comunicación del país. Esto, según cuentan, supondría "una infracción de la normativa vigente" en materia de protección de datos, tanto en Chile como en España.

La princesa Leonor se encontraba en la ciudad de Punta Arenas, en Chile, desde el pasado 18 de marzo cuando llegó a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Es la tercera parada en América de su viaje de instrucción militar, una vez ha pasado ya por Montevideo, en Uruguay, y el Salvador de Bahía, en Brasil.