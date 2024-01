Unos usuarios han alquilado una habitación compartida y al llegar allí se han dado cuenta de que las condiciones eran muy diferentes a las que se esperaban. Al llegar se encontraron con "una habitación compartida y con un espacio de coworking".

Pero esta no es la mayor sorpresa que se llevaron. Y, es que, en la habitación compartida había "25 tiendas de campaña y un baño para compartir", describe Hans Arús la escena, que no puede evitar reaccionar: "Ya sabes que a mí estos anuncios me encantan".

"Está muy bien", comenta Alfonso Arús, que lo ve "útil": "Además lo veo atractivo porque no sabes con quién estás durmiendo", espeta en tono picantón. Por su parte, Angie Cárdenas asegura que "lo único que me molesta de este sitio es que no bajan la taza del váter". Y tú, ¿cómo reaccionarías si vieras esto al llegar a tu habitación?