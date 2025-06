Romeo Beckham responde con este dardo a DJ Kim Turnbull tras negar haber tenido una relación con Brooklyn

Continúa el conflicto en la familia Beckham. Y es que desde hace meses se rumorea la gran crisis familiar que sufren. Según explicó Tatiana Arús en Aruser@s, "la pareja de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, habría tenido un romance anterior con Brooklyn".

Por lo que la nueva relación de Romeo "no estaría sentado nada bien a Brooklyn, que habría pedido reunirse con sus padres antes de la celebración del 50 cumpleaños en Notting Hill". Al no producirse esta reunión, el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham habría decidido no acudir al cumpleaños de su padre.

En las últimas semanas, se ha conocido la ruptura entre DJ Kim Turnbull y Romeo Beckham. Ahora, DJ Kim ha compartido un texto en Instagram en el que niega haber tenido una relación con Brooklyn en el pasado. "He evitado hablar de este tema para no echar más leña al fuego, pero ha llegado un punto en el que siento la necesidad de abordarlo", asegura Turnbull, que insiste en que no pasó nada entre ellos "más allá de una amistad escolar a los 16 años".

Tras esta publicación, su expareja, Romeo, ha reaccionado en redes sociales compartiendo una fotografía antigua con el siguiente mensaje: "Lo que el mundo necesita es un retorno a la dulzura y a la decencia". "Sé bueno con la gente y no cuentes mentiras innecesarias", ha concluido.

Por eso, Tatiana Atrús destaca que "da a entender que sí pasó algo entre DJ Kim Turnbull y Brooklyn Beckham". "O sea, que la niña se zumbó a los dos", concluye el presentador, que destaca que los Beckham le empiezan "a caer bien" porque ya hay "chica": "Antes me parecía una familia aburrida en la que no pasaba nada".