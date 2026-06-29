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Alfonso Arús, a favor de vetar la piscina a los vecinos que no pagan la comunidad: "Me parece muy bien"

La medida, adoptada en una urbanización de Torrejón de Ardoz, también afecta a los familiares y acompañantes de los vecinos "morosos".

Alfonso Arús, a favor de vetar la piscina a los vecinos que no pagan la comunidad: "Me parece muy bien"

Una comunidad de vecinos de Torrejón de Ardoz ha decidido tomar medidas contra los propietarios que no estén al corriente del pago de las cuotas. Según recoge el cartel colocado en la urbanización, no podrán acceder a la piscina "los propietarios que no estén al corriente del pago con la comunidad, así como sus familiares y acompañantes".

Desde Aruser@s, Alfonso Arús se ha mostrado a favor de la decisión y no ha dudado en respaldarla: "Me parece muy bien". Sin embargo, en el plató también ha surgido la duda de cómo se hará cumplir esta norma. "¿Esto cómo lo van a hacer? ¿Le das las caras al socorrista? ¿Pones una lista hasta que paguen?", ha bromeado Hans Arús, algo que a Alfonso Arús le ha parecido "extremo".

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