Alfonso Arús, sobre las excusas más utilizadas de los españoles para ver la Champions: "¿Quién se cree la del dentista?"

"Ir al dentista, cuando casi todos los partidos son a partir de las 9, ¿quién se lo cree?", dice Alfonso Arús, que muestra el estudio que desvela qué excusas son las más utilizadas entre los españoles para no perderse la Champions.

"El 58% de los españoles aficionados al fútbol confiesa haber puesto excusas para ver la Champions", comenta Alfonso Arús a los colaboradores en Aruser@s, un dato que a Alba Gutiérrez le parece poco: "¿No será un porcentaje más elevado?".

"Luego está la gente que directamente no pone ni excusas y te dice que no puede quedar porque hay fútbol", asegura Arthur Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Hans: "Yo tampoco las pongo, si me preguntan si puedo quedar el fin de semana miro a qué hora juega el Betis". Para Rocío Cano "la verdad por delante siempre llega a mejor puerto".

Entre las excusas más usadas están: "tengo una contractura", "voy al dentista de emergencia", "a casa de mi suegra por su cumpleaños" o "al veterinario a por mi gato". "La del dentista, teniendo en cuenta que casi todos los partidos comienzan a partir de las 9 de la noche, ¿quién se lo cree?", concluye el presentador del programa.