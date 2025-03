Alfonso Arús, sobre el estudio que desvela que preferimos mandar audios a escribir por WhatsApp: "Máximo 33 segundos"

¿Nos da pereza a los españoles escribir por WhatsApp? El estudio que presenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s así lo revela: preferimos mandar audios.

"Cada vez somos más vagos para escribir", señala el presentador del programa, por eso "tiramos más de hablar". Eso sí, como asegura Angie Cárdenas, "hay veces que cuando ves lo que dura el audio, piensas en escucharlo en otro momento".

Sin embargo, eso no debería de ocurrir y es que, como afirma el estudio, "el audio no debería de durar más de 33 segundos". "Y ya me parece mucho", bromea Tatiana Arús, que remarca que "puedes decir muchas cosas en ese tiempo". "Hay veces que son de 33 segundos, pero te envían cinco y piensas, '¿podríais sintetizar un poco?', pregunta la colaboradora, que opina que "hasta el tercer audio no sabes ni lo que quieren'".

"Con los mensajes de voz no solo intercambiamos información de manera más rápida, sino que también nos permite reaccionar de forma más natural y compartir historias de manera espontánea", cuenta Alfonso Arús, como se detalla en el estudio. Está de acuerdo en que "con la voz dejas más clara tu intención". "Un texto suele ser malinterpretado más fácilmente".