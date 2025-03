Ana Guerra desvela por qué Bertín Osborne no está en el grupo de Whatsapp de 'Tu cara me suena'

Ana Mena desvela que invitó a Bertín Osborne al grupo de Whatsapp de Tu cara me suena pero que el cantante no quiso. Así desvela en este vídeo el motivo.

Ana Guerra ha desvelado ante los medios de comunicación que Bertín Osborne se ha salido del grupo de Whatsapp de 'Tu cara me suena'. "Bertín no está, se ha salido del grupo, se ha salido hasta de grupo de su familia", asegura la concursante del programa, que cuenta la conversación que tuvo con su compañero. "Yo le dije que le invitaba y me dijo que se acababa de salir del de sus hijas porque no se enteraba de nada", cuenta la cantante a los reporteros.

Por eso, Ana Guerra confiesa cuál fue su respuesta a Bertín Osborne: "Ya está, amor, cualquier cosa, te escribimos por privado". Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús destaca que el "envíe una carta". Además, el presentador, resalta que cree que "Bertín celebra que no le metan en ningún grupo": "Ya lo ha dicho en su programa, ha renegado un millón de veces de las redes sociales y de los grupos"