"A veces pasa que los padres ponemos un nombre a los hijos y luego los hijos se plantean cambiárselo y no miro a nadie", dice Alfonso Arús aprovechando que su hijo Hans está en plató y que va a dar paso a un vídeo viral (del que parece que se olvidan durante unos instantes).

Tatiana Arús, la hija mediana de la pareja conformada por el presentador de Aruser@s y Angie Cárdenas, también colaboradora y subdirectora del programa, mira con cara de "yo no he sido" hasta que finalmente Hans se destapa. "Recuerdo que me quería cambiar el nombre, pero no recuerdo a cuál", acaba reconociendo.

"Pero es que yo tenía que ir por la calle deletreando mi nombre porque nadie lo escribía bien", se justica. "¿Has aceptado ya tu nombre?", le pregunta su padre. "Finalmente sí. Ya no me queda otra", dice con resignación.