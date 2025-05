Alfonso Arús, tras decir Lara Dibildos que Ávaro Muñoz Escassi "ha madurado": "Yo le veo todavía verde"

Lara Dibildos ha destacado ante los medios de comunicación que Álvaro Muñoz Escassi, con el que mantuvo una relación hace 18 años, está "bordando" su papel en el concurso 'Supervivientes'.

"Me está encantando", destaca Lara Dibildos, que habla de la buena relación que mantiene con su expareja: "Si no lo superamos después de 18 años, imagínate que personas más raras seríamos". "Álvaro, me encanta lo que has madurado, se nota muchísimo", insiste Lara Dibildos, que destaca que Escassi "está buenísimo con 50 años": "Creo que está mejor que cuando estaba conmigo".

Tras escuchar estas declaraciones, Alfonso Arús se pregunta si se refiere a que Escassi "ha madurado de Cabeza". Y es que el presentador de Aruser@s confiesa que él todavía le ve "verde". "Yo creo que se refiere físicamente", afirma Angie Cárdenas, que destaca que cree que Dibildos piensa que Escassi "es como el buen vino"

Por otro lado, Tatiana Arús recuerda que el jinete mantiene una relación con Sheila Casas, hermana de Óscar y Mario Casas: "En teoría está muy centrado con ella, se les ve muy bien". "Pero con María José Suarez también", recuerda Cárdenas.