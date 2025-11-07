Una psicóloga explica cuándo compartir la ubicación con tu pareja es protección y no control

Alfonso Arús presenta la reflexión de la psicóloga Marta Barranco sobre una práctica cada vez más común en las relaciones: compartir la ubicación.

Alfonso Arús presenta lo que ha explica la psicóloga Marta Barranco sobre un tema habitual en muchas relaciones de pareja: el control a través de la ubicación compartida.

"No es lo mismo pedir la ubicacion a tu pareja desde la inseguridad y la desconfianza que desde la preocupacion porque la otra persona esté bien", comenta Barranco.

Como apunta la especialista, hay parejas que "no buscan el control", sino proteger: "Lo que en este caso a mi novio le preocupa es el miedo a que me pase algo, porque voy a coger el coche en un sitio con tráfico. Este control no nace desde la desconfianza, sino desde la necesidad de proteger".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden con la psicóloga, destacando que muchas personas comparten su ubicación como "un gesto de cuidado o seguridad, no como un signo de una relación tóxica".

