Rocío Cano desvela la coincidencia que la une a dos hermanos gemelos que han sido padres el mismo día

Alfonso Arús muestra una de esas casualidades que parecen sacadas de una película y que a Rocío Cano le resulta muy familiar: la colaboradora también tiene una hermana gemela y está embarazada.

En la sección de noticias que 'no te imaginas', Alfonso Arús descubre el caso de dos hermanos gemelos franceses, de 32 años, que han sido padres el mismo día y en el mismo hospital, con solo tres horas de diferencia.

La casualidad ha querido que sus parejas dieran a luz el 29 de septiembre y, por si fuera poco, los dos hermanos viven a escasos metros de distancia, en el mismo vecindario. Sus hijos crecerán prácticamente juntos y hasta podrían acabar compartiendo colegio.

"Verás que con esas tres horas de diferencia serán completamente diferentes", comenta Angie Cárdenas. Rocío Cano, por su parte, desvela por qué la historia le toca de cerca: "Como sabéis, yo tengo una hermana gemela y también está embarazada".

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