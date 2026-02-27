Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús confunde a la abuela DJ de 68 años que triunfa en TikTok con Mercedes Milá: "Todos lo pensábamos"

Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Una mujer de 68 años se ha vuelto viral tras convertirse en DJ y compartir sus mezclas desde la terraza de su casa, demostrando que la edad es solo un número.

Alfonso Arús confunde a la abuela DJ de 68 años que arrasa en TikTok con Mercedes Milá: "Todos lo pensábamos"

Una señora de 68 años se ha hecho viral por transformar su vida y convertirse en toda una DJ. En sus vídeos se puede ver cómo coloca su equipo de música en la terraza y mezcla canciones que están arrasando entre sus seguidores.

"Según cuenta, con 48 años decidió volver a estudiar porque ser psicóloga era su sueño. Lo hizo, se sacó la carrera, pero a los 58 años se dio cuenta de que lo que realmente quería era ser la protagonista de las fiestas pinchando", explica Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden a quienes persiguen sus sueños a cualquier edad. "Los límites te los pones tú", señala Angie Cárdenas, mientras que Alfonso Arús cierra con humor: "Todos pensábamos que era Mercedes Milá".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Antelo evidencia la nueva crisis interna en Vox tras la presión sufrida para forzar su dimisión: "Una cosa es lealtad y otra sumisión"
  2. El retorno del emérito a España vuelve al foco: el PP pide el regreso de Juan Carlos I, pese a que es una decisión del monarca
  3. Montero admite que todavía no tienen apoyos para aprobar los Presupuestos pese a querer presentarlos en marzo
  4. "Prevaliéndose de su autoridad, sin respetar mi negativa, me penetró": el modus operandi del jefe de la Policía Local de Torrejón tras dimitir en Alcalá
  5. Pakistán bombardea Kabul tras declarar una "guerra abierta" contra Afganistán
  6. Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount