Alfonso Arús confunde a la abuela DJ de 68 años que triunfa en TikTok con Mercedes Milá: "Todos lo pensábamos"

Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Una mujer de 68 años se ha vuelto viral tras convertirse en DJ y compartir sus mezclas desde la terraza de su casa, demostrando que la edad es solo un número.

Una señora de 68 años se ha hecho viral por transformar su vida y convertirse en toda una DJ. En sus vídeos se puede ver cómo coloca su equipo de música en la terraza y mezcla canciones que están arrasando entre sus seguidores.

"Según cuenta, con 48 años decidió volver a estudiar porque ser psicóloga era su sueño. Lo hizo, se sacó la carrera, pero a los 58 años se dio cuenta de que lo que realmente quería era ser la protagonista de las fiestas pinchando", explica Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden a quienes persiguen sus sueños a cualquier edad. "Los límites te los pones tú", señala Angie Cárdenas, mientras que Alfonso Arús cierra con humor: "Todos pensábamos que era Mercedes Milá".