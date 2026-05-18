Alfonso Arús celebra que la Justicia dé la razón al gallo Kiki: su canto seguirá sonando en el pueblo pese a las quejas de un vecino

El caso del gallo Kiki ha llegado hasta los tribunales después de que un vecino denunciara el ruido que provoca su canto de madrugada.

El gallo Kiki podrá seguir cantando. Así lo ha decidido un juez tras la denuncia presentada por un vecino que llevaba tiempo quejándose del ruido que provoca el animal durante la madrugada.

"Empieza a cantar entre las cuatro y las seis de la mañana y lo repite durante varias horas al día. El vecino seguía protestando porque quería que el gallo Kiki dejara de cantar, pero el juez ha dicho que el gallo estaba allí primero y que, al tratarse de un pueblo rural, este tipo de sonidos forman parte del entorno",. ha explicado la colaboradora Alba Sánchez en Aruser@s.

La resolución judicial ha dado la razón al propietario del animal, al entender que vivir en una zona rural implica convivir con sonidos habituales del campo, como el canto de los gallos.

"¿Y en el caso de que gane el vecino qué haces con el gallo?", se pregunta Alfonso Arús."O lo preparas en pepitoria o...¡menos mal que el gallo Kiki ha ganado!", ha añadido entre risas.