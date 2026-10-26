El médico que operó al rey Felipe VI de cataratas explica por qué el rey tuvo que pernoctar en el hospital

El rey Felipe VI ha tenido que ser intervenido de cataratas en su ojo izquierdo y la operación, según cuenta el médico encargado de ella, ha ido según lo esperado. Sin embargo, hay quien se sorprendía de que el monarca pasara la noche en el hospital.

Aruser@s recoge las primeras imágenes del rey Felipe VI tras ser intervenido de cataratas en su ojo izquierdo. Una operación que, según cuenta el propio médico que se encargó de ella, "fue muy bien".

"No hubo ningún problema", recalca, para después explicar el motivo de que la intervención se produjera tan tarde. "Él venía del 'Pueblo Ejemplar' y había comido. Empezamos como a las 21:30 h", detalla.

Es por ese motivo por el que pasó la noche en el hospital: "A esas horas, le daba más pereza marcharse a un hotel que quedarse a dormir aquí". "Siempre hay que esperar ciertas horas por prudencia por la anestesia, aunque sea leve", añade Tatiana Arús desde el plató del programa de laSexta.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.