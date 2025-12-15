Alfonso Arús analiza la felicitación navideña de los reyes Felipe y Letizia con sus hijas: "Echo de menos un disfraz de elfo"

Alfonso Arús critica que la felicitación de Navidad de los reyes Felipe y Letizia con sus hijas, Leonor y Sofía, "muy navideña no es": "Echo de menos un disfraz de elfo, un gorrito de Navidad, un matasuegras...".

Los reyes Felipe VI y Letizia han felicitado la navidad con una fotografía inédita con sus hijas. Se trata de una imagen tomada el 25 de octubre en Valdesoto cuando el pueblo asturiano fue elegido Pueblo Ejemplar, tras los Premios Princesa de Asturias.

"Está bien la foto, pero muy navideña no es", critica Alfonso Arús, que confiesa en este vídeo que echa de menos "un disfraz de elfo, un gorrito de Navidad, un matasuegras...". Y es que Tatiana Arús recuerda que "no suele ser nunca navideña" sino que la foto siempre está hecha de meses antes.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la felicitación navideña de los reyes, que conquista al plató. Y es que en la imagen aparecen únicamente los cuatro perros de la reina Sofía posando delante del árbol de Navidad. "Lo curioso es que este año todos tienen sus patas, no ha cortado patas a nadie", destaca Alfonso Arús, que felicita a la reina Sofía por sus avances con el photoshop, ya que el presentador asegura que "los perros están superpuestos" a la imagen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.