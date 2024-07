Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s dos estrenos musicales de este viernes: el de Omar Montes y Rels B con 'Yotuloko', y el de J Balvin y Saiko con 'Gaga'. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver sus videoclips y descubrir cómo suenan.

Por ejemplo, en el plató de Aruser@s los colaboradores no pueden contener la risa al escuchar el tema de Omar Montes y Rels B. "Pero, ¿además de 'Yotuloko' dice algo más?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, que bromea sobre lo difícil que les resultó escoger un título a la canción.

Por otro lado, el tema 'Gaga', de J Balvin y Saiko, también deja sorprendido al presentador y es que no entiende nada de la canción. "¿Qué dice?", pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús confiesa que defiende mucho a Saiko, pero esta vez tiene que dar la razón a su padre: "No entiendo nada". Eso sí, el colaborador abre debate en el plató: "¿Qué prefieres no entender nada o que se repita todo el tiempo la misma palabra?".