Alfonso Arús alucina con el vestido de lentejuelas de Jennifer Lopez para cocinar: "Se parece a Hiba Abouk"

"¿Quién no va así en la cocina?", ironiza Alfonso Arús la ver este vídeo en el que Jennifer Lopez cocina con un espectacular vestido negro de lentejuelas.

Jennifer Lopez ha impactado con su look más atrevido para cocinar durante la Navidad. "Ha sorprendido metida en la cocina de lleno de esta guisa", destaca Tatiana Arús al mostrar las imágenes en el vídeo principal de esta noticia, donde Alfonso Arús bromea: "¿Quién no va así en la cocina?". "La única persona que había visto así era Mariah Carey, pero le ha salido una competidora", destaca, por su parte, Tatiana Arús.

"Cuidado, porque aquí salpica un poco de aceite y te quemas", afirma Alfonso Arús, que bromea sobre que el vestido es "el delantal". Además, el presentador de Aruser@s alucina con el parecido de la artista a otra actriz: "No me digáis que no se parece a Hiba Abouk".