Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un adelanto del documental de Isabel Preysler en el que desvela qué es lo que desayuna y qué cosa le molesta más. "Agua caliente con lima y unas vitaminas", destaca Preysler, que afirma que después toma "zumo de pomelo, kiwi, pomelo en fruta y semillas de lino". "Cuando termino de desayunar, agua de Jamaica", detalla Preysler, que afirma que no le gusta que la molesten mientras desayuna.

"No quiero que me empiecen a llamar y decirme cosas", explica Preysler, que critica que sus hijas la interrumpen mientras desayuna: "Ellas no respetan". Pero lo que dice no es lo que más llama la atención en el plató de Aruser@s. "Es extraño que esté hablando con la boca llena", afirma Angie Cárdenas, algo que también critica Alfonso Arús. "Primero , está hablando con la boca llena y normalmente, los trailers ya te ofrecen lo mejor y dices qué buena pinta tiene, y aquí lo mejor está en el agua de Jamaica", afirma alucinado el presentador.

"No puedo esperar ni cinco minutos más para ver el documental completo", ironiza Alfonso Arús.