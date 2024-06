Alfonso Arús reproduce un vídeo de Alex Clavero en Rock FM en el que habla sobre TikTok. "Va todo tan rápido que TikTok debería llamarse TikTak, porque la gente está que quiere otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra red social", expone el humorista, que le dice al presentador que a él no le pasa porque aún usa el teléfono fijo.

"Te metes a cagar con TikTok tío, y estás 40 minutos, sales de ahí y no sabes lo que has visto, y lo peor, no has cagado", cuenta Alex Clavero. El comentario sobre la red social desata las risas en el plató de Aruser@s. Alfonso Arús opina que Clavero tiene toda la razón y piensa que el ejemplo que pone del baño es muy real. "No procrastinéis en el váter", aconseja Òscar Broc.