Alex Clavero critica en Rock FM la duración de los conciertos de Bruce Springsteen. "Fue ayer noche el concierto y lo mismo sigue ahí", comienza bromeando el cómico, que continúa preguntando. El cómico cuenta que la canción 'Dancing in the dark' estaba quedando rara porque había luz, no "dark". Alex Clavero expone que la penultima canción es de la que más le gusta se llama 'Badlans' porque él es de pueblo y significa páramos. "Dios si lo tienes ahí Bruce quítale una tilde y es paramos", bromea el cómico, haciendo ver que tenía a huevo terminar el concierto con esa canción.

David Broc comenta que esto no puede sorprender a nadie porque hay conciertos de el Boss que han durado más. "Por eso cuando se vendía como algo excepcional la duración de los conciertos de Taylor decíamos cuidado que llega Bruce", explica Alfonso Arús. Por otra parte, Òscar Broc recuerda un concierto del cantante estadounidense en los años 80 en el Camp Nou que duró cuatro hora y media.

Maspons se pregunta si se habrá picado el artista con Taylor Swift por la duración. "No os quepa duda de que esto lo va a batir Raphael, sabiendo que está el récord en tres hora y media, te digo yo que sin despeinarse lo pone en cuatro y cuarto", opina el presentador. Òscar Broc comenta que las tres horas y medias son para Raphael la introducción del concierto.