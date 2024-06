Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de la noticia el "zasca" de Alex Clavero a las freidoras de aire. "Que no fríe, te haces unas alitas normales y te pasas la mano por la boca para limpiarte la grasa, las haces con la freidora de aire y te pasas la mano para limpiarte las lágrimas porque tienes un berrinche que no puedes con él", expone indignado el humorista, que reconoce que cuando las haces tienen el mismo aspecto. "Pero cuando muerdes dices: 'pero que he hecho yo malo en esta vida para merecer esto'", explica.

Clavero piensa que cocinar allí roba toda la esencia de un alimento por la forma en la que se cocina. "Yo he metido pimientos del padrón y han salido todos sin picar", bromea el colaborador, que reconoce que "te quita las ganas de vivir y la alegría". "Metes a Fofito y te sale Rody Aragón", sentencia Clavero.

En el plató de Aruser@s todos los tertulianos ríen tras ver el vídeo del periodista. "Nosotros hemos comprado una hace poco y es un pluf", comenta Òscar Broc que añade que "las patatas fritas no saben a patatas fritas y que la comida sale seca". Tatiana Arús le responde que lo que pasa es que no sabe cocinarlo bien. "Quiere decir que te estás pasando con el tiempo y la temperatura, eres un ansia viva, lo metes a toda casataña y sale mal", le explica la tertuliana.