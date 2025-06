Alba Carrillo se sincera sobre sus ligues: "Hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo"

Alba Carrillo se muestra de nuevo abierta a encontrar el amor y bromea con los reporteros: "Estoy aburridísima, me pide el cuerpo daros una portada y que me persigáis por las calles".

Alba Carrillo ha hablado con los medios en un evento en el que se ha mostrado abierta al amor este verano. "Me iré algo de vacaciones y pretendo ligar mucho", destaca la modelo, que afirma que quiere "dar una alegría" a los reporteros: "Estoy aburridísima, me pide el cuerpo daros una portada y que me persigáis por las calles".

Una de las reporteras aconseja a la presentadora que se fije en algún famoso. "Es que ya los he tenido todos", destaca Alba Carrillo, que bromea: "Tendría que repetir". "Buscadme uno, ¿cuál os interesa?, busquemos entre todos algo que nos interese", resalta la modelo, que insiste en lo mal "que está el mercado": "Para un día lo que queráis, pero para muchos...".

Por otro lado, Alfonso Arús enseña "una frase lapidaria de Alba Carrillo en una entrevista en 'El País'" en la que dice que "hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo"

Por último, Alba Carrillo confiesa que ya no le apetece tener otro hijo ya que su hijo "Lucas no quiere ni de broma": "Dice que como lleve al congelado vamos...".