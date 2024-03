Tatiana Arús da más detalles sobre el viaje de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra a Islandia. "Después de haberlos visto en actitud cariñosa tanto en Islandia como en el aeropuerto de Londres todo indica que se estarían dando una segunda oportunidad", destaca la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde, sin embargo, explica que el entorno de la artista afirma que la pareja no ha vuelto.

"En un intento de protegerla, apuntan a que la pareja tenía una conversación pendiente y, para estar lejos de las miradas y tener una conversación tranquila han ido a Islandia", explica Tatiana Arús, que afirma que este argumento no se lo termina de creer. Una opinión que comparten el resto de colaboradores. "No me creo nada", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "¿Cuando queda una conversación pendiente te vas a Islandia?".

Además, Tatiana Arús destaca que la relación "no es del todo mala" pero tampoco es excesivamente buena.