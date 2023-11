Sebastián Yatra ha confirmado su ruptura con Aitana con estas sentidas palabras en este vídeo: "Somos y seremos grandes amigos de la vida. Estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo". Ese mismo día, la cantante se subía a un escenario en Colombia en el que no ha podido contener la emoción en pleno concierto.

"Antes de salir al show mi padre me ha empezado a decir un montón de frases bonitas de TikTok, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien", ha confesado Aitana en pleno concierto mientras se le caían las lágrimas. "No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no", ha destacado Aitana, que ha afirmado que lo que la hace feliz es estar con toda la gente en Bogotá.

Alfonso Arús destaca que le parece muy bien que los "cantantes tengan sus momentos de debilidad, pero eso es nuevo": "Cuando yo era pequeño no sabías si el cantante estaba bien o no". Además, el presentador afirma que con esta ruptura se confirma su teoría de que una pareja de cantantes no tiene futuro: "Rompen siempre".