Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada sobre los looks de la princesa Leonory la infanta Sofía en la jura de Constitución de la hija mayor de los reyes. "Era un guiño de cariño a su madre, pero a mí el traje blanco de la madre no me gustó en su día, pero se ve que tuvo gran éxito", asegura la diseñadora sobre el traje blanco que usó la reina Letizia cuando en su pedida de matrimonio con el rey Felipe, entonces príncipe.

Y es que muchos afirman que la decisión de la princesa Leonor de llevar un traje blanco en su jura de la Constitución fue un guiño a ese especial momento de sus padres. Además, Ágatha Ruíz de la Prada confiesa que tampoco le gustó el vestido elegido por la infanta Sofía. "El vestido no me gustó, pero me gustó mucho que lo alquilara", afirma la diseñadora en unas declaraciones que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.