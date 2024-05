Alfonso Arús recuerda que hace unos días hablaron que se ha puesto de moda compartir la localización del móvilpara introducir el siguiente viral. "En este caso ha salido mal porque la ha activado y ha descubierto dónde está el novio", explica el presentador. Una joven ha buscado la ubicación de su novio y ha descubierto que estaba en casa de su exnovia. "Pero si él no lo sabe, esto es denunciable, ¿no?", se pregunta Angie Cárdenas porque esto para ella es espiar.

"Lo malo es que cuando algo se pone de moda, si tu te niegas pasas a ser automáticamente sospechoso", explica el conductor del programa. Además, añade que a partir de ahora si alguien no quiere compartir su ubicación las 24 horas del día se le va a colocar la etiqueta de infiel.

"Que este de moda no quiere decir que sea lo correcto", manifiesta Rocío Cano, que afirma que ella no lo haría por mucho que le dijesen. Por su parte, Hans cuenta que una chica ha comentado en la publicación que ella va a casa de su ex porque el gimnasio le sale gratis, que no todo tiene porque ser cuernos.