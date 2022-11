"Hemos tenido que llevar a Freshito al veterinario y como yo estoy convaleciente la abuela ha agarrado al perro para que le pongan la vacuna de la rabia y se la han puesto ella", relata entre risas Alba Carrillo en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

"Que conste que no me ha hecho efecto. Entre el pelo, el perro, la cabeza y no sé qué ha pasado, al final me ha tocado a mí", afirma Lucía Pariente, madre de la modelo y 'abuela' del perro. "¿Nos puede pasar algo más, por favor, señora?", se pregunta Carrillo.

"Oye, es que a veces este tipo de error son un hallazgo para otras cosas", apunta Tatiana Arús tras ver el vídeo, emitido en Aruser@s. "Cómo la ha liado Freshito", comenta María Moya.