"Yo que tengo mi hamaca ya prevista en Benidorm, me haré viejo de golpe el día en que me estire y me ponga el protector", lamenta Alfonso Arús tras leer la conclusión de un artículo de La Vanguardia, que afirma que jubilarse envejece y mucho. "Hay gente que en el momento que se jubila pega un bajonazo...", afirma Marc Redondo.

Pero el presentador de Aruser@s se resiste y afirma no estar de acuerdo con esta afirmación. "Ese cuerpo serrano en la playa, tostado por el sol, en la playa de Benidorm. ¿Me estás llamando viejo porque no haga televisión? No, no, no, no, no. Al revés, rejuveneceré", dice con esperanza.

Alfonso ya lo tiene todo planeado. "Jugaré a la petanca, pasearé por la playa, tendré mis amigos en Benidorm por la tarde para echar una partidita... no estoy de acuerdo", insiste. Angie Cárdenas afirma que hay ciertas cosas que demuestran que se es viejo: necesitar dos horas para estar bien después de despertarse o pensar que ya "se está de bajada".

"Yo tengo recién jubilados en mi entorno y estaban peor trabajando que ahora. Ahora están contentos, joviales, con mejor cara y más planes que yo", comenta Alba Gutiérrez. Por su parte, Rocío Cano está preocupada porque se ha encontrado una cana en la ceja. "Los 60 de ahora son los 40 de antes", afirma Angie, dando la razón al presentador, pero a él no le salen las cuentas...