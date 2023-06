"Siento vergüenza y yo soy tremendamente profesional, pero ¡ay del profesional que no sea respetuoso conmigo! El giro tiene que durar 15 minutos y acorde a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades y ha durado 30. Señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa", decía en directo Encarna Sánchez en su programa de radio, muy enfadada con José María García.

Este fragmento del espacio radiofónico ha sido recuperado en 'Supergarcía', una serie documental acerca de la trayectoria profesional del ya mencionado José María García y emitido también en Aruser@s. Casualmente, Alfonso Arús también trabajó mano a mano con el periodista y cuenta ahora en el programa matinal una experiencia que vivió en 'Ya te digo'. Y es que, Encarna Sánchez no era la única capaz de levantarse e irse.

"Todos estábamos afectados por la duración indeterminada de las pruebas, que teóricamente estaban minutadas en 15 y podían durar 55. Yo en el 'Ya te digo' me levanté 12 o 13 minutos antes de que me diera paso José María García porque ya no aguantaba más y conectó con Albert Lesán. Yo tenía que entrar a la 1 y eran ya las 1:45h", cuenta.