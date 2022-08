Este espectacular vídeo, emitido en Aruse@s, capta el momento exacto en el que un tobogán acuático se rompe y varias personas caen al suelo. Alfonso Arús informa de que, a pesar de las alarmantes imágenes, los heridos, que fueron un total de 17, no presentaron lesiones de gravedad.

La causa, al parecer, es un exceso de peso. "¿Pero el exceso de peso no será porque alguien se ha quedado atascado, ha empezado a hacer tapón y aquello no ha aguantado el peso?", se pregunta Alba Gutiérrez. "¿Y normalmente no hay un vigilante que va indicando cuándo ha de bajar el siguiente, precisamente para evitar eso?", añade Tatiana Arús.

"A mí siempre me han dado miedo estos parques que tienen los toboganes cerrados completamente, porque nunca sabes si te vas a encontrar a alguien ahí en medio", reconoce Angie Cárdenas. "Pero pese a esas imágenes, vosotras seguís yendo", les reprocha Víctor Amela a las colaboradoras de Aruser@s.