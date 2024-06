'Zazza, el italiano' se traslada al barrio Plaza de Toros, un barrio obrero y humilde de Marbella, donde pregunta a sus vecinos cómo es vivir ahí. "Son dos caminos, o coges el camino fácil o te incorporas y...", reflexiona uno de ellos con Zazza, que le pregunta: "Cuando dices 'te incorporas', estás hablando un poco del menudeo y todo eso". "Correcto", responde tajante el vecino.

"Es muy fácil aquí caer en la tentación", asegura un vecino a Zazza, al que explica que en Marbella "hay muchas bandas, muchas cosas": "No es lo mismo coger una nómina de 1.500 euros a que te digan toma 3.000 pavos". "Cuando yo empecé en este mundo, era un crío, me ofrecían trabajos para viajar a Madrid con cocaína", recuerda el hombre, que explica que su billete más pequeño era de 500 euros. "Es verdad que yo prefiero la vida que yo tengo en mi nómina de constructor, yo soy albañil de primera", explica el hombre, que afirma que, en realidad, él es del barrio de Las Albarizas, a menos de tres kilómetros aproximadamente.

"Es un barrio conflictivo", explica el hombre a Zazza, que le pide verlo, pero éste se niega: "Yo a ese barrio no voy. No es por nada, no puedo entrar al barrio". Tras despedirse del hombre, Zazza acude solo a ese barrio, donde se encuentra a un grupo de chicos en la calle que le impiden caminar por esa calle. "No, esta parte no la grabéis con la cámara", afirma uno de ellos con un tono violento a Zazza, quien intenta varias veces pasar por la zona sin éxito: "Bueno, parece que no me dejan entrar. Es una calle pública, os recuerdo".

"Y aquí algo otra vez bastante típico de los barrios un poco más marginales, que son los gallos de pelea", afirma Zazza mientras enseña a cámara unos gallos en una jaula. Tras ello, Zazza se encuentra con otro vecino, que le explica que está "hecho polvo" por "la cocaína", que lleva consumiendo desde los 15 años. "Todos mis compañeros tomaban, pues yo igual", explica el hombre, de 54 años: "Una persona que sea viciosa puede gastarse 600 o 1000 euros".

Mientras pasea con el hombre por el barrio, Zazza se da cuenta de que comienzan a tirarles cosas desde las ventanas de un edificio que tienen encima: "¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Nos están tirando cosas desde arriba". "Está bien, decid que no grabe, pero tirar cosas matas a uno, tío, se pega toda la vida en la cárcel", afirma indignado el youtuber, que insiste en que "están tirando trozos de madera con tornillos desde el balcón" justo donde está el equipo de Apatrullando.

"Me vetan la entrada, nos tiran cosas desde la azotea, porque estoy enseñando una zona, ¿y cómo me puedo quedar? Pues con la idea de que es un barrio bastante conflictivo", afirma alucinado el youtuber que, sin embargo, sigue caminando por el barrio hasta encontrarse con un grupo de gente, que le recibe de forma agradable, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.