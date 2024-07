'Zazza el italiano' conoce a Johnny, un inglés que se dedica junto con su mujer a hacer y repartir comida a las personas sintecho de Benidorm. El youtuber sube con él a su furgoneta para ver cómo hace un reparto. "Ahora vamos a la zona de los gitanos", le dice al copresentador de Apatrullando.

Johnny le cuenta que allí hay personas que viven en casas ocupadas "muy viejas, sin agua, sin luz...". "Los gitanos alquilan casas viejas sin luz a sintecho por 20 euros a la semana", le explica. Un hombre se acerca a la furgoneta para recoger su comida. Zazza ayuda a dar la comida y pregunta al señor si puede entrar a ver su casa. Él acepta y el copresentador de Apatrullando entra. "Si no fuera por Johnny, muchas veces no tendríamos que llevarnos a la boca", le cuenta el hombre al youtuber.

Zazza está sorprendido de lo organizada que tiene la casa y le impacta que tenga una televisión, la cual funciona, porque no hay luz. Al reportero le sorprende mucho la cantidad de basura que hay en esa zona y el contraste que hay con la ciudad. "Esto es un lugar donde vive gente que no puede tener vivienda de otra manera, aquí no se hace nada malo, pero el contraste entre la ciudad y esto es mucho", le cuenta José al youtuber.