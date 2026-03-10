"Se lo tomaron muy mal": Li explica a Jalis de la Serna cómo reaccionó su familia china a su entrada en el Ejército Español

Apatrullando se adentra en la vida de Li, un joven nacido en Barcelona y criado parcialmente en China, que decidió alistarse en el Ejército español. Ocho meses después, su experiencia demuestra que el esfuerzo y la disciplina pueden cambiar destinos.

En la base militar de El Goloso, en Madrid, Apatrullando sigue la historia de Li, un joven nacido en Barcelona que pasó sus primeros cuatro años en China con sus abuelos, mientras sus padres trabajaban en España y no podían cuidarle.

Li representa a una nueva generación que comienzan a decidir su futuro, cambiando escenarios a los que muchos jóvenes de su entorno podrían sentirse abocados. Desde hace ocho meses forma parte del Ejército español y comparte su experiencia con Jalis de la Serna en el programa.

Sobre cómo reaccionó su familia al enterarse de su alistamiento, Li asegura: "Se lo tomaron muy mal, porque en China el Ejército es obligatorio y se ve como un lugar para quien no tiene otras opciones. Les convencí de que aquí no es así". Para él, siempre se ha sentido "más cercano" a la cultura española.

"Es un sitio donde lo más importante es el esfuerzo, el trabajo, lograr algo con tus propias manos", comenta. La elección de la infantería no fue casual: Li creció trabajando en el restaurante familiar, un negocio que requería esfuerzo físico constante, y buscó una profesión en el Ejército que mantuviera ese mismo espíritu de disciplina y trabajo duro.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: 'Chinos made in Spain' en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.