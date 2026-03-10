El 'chino sevillano', a Jalis de la Serna: "La siesta es sagrada, pero más que yo no trabaja nadie"

José, conocido como 'el chino sevillano', utiliza sus redes sociales para combatir el racismo y mostrar con humor la vida de los chinos en Sevilla. Su iniciativa busca derribar prejuicios y acercar culturas desde la sonrisa.

Jalis de la Serna se desplaza a Sevilla para conocer a José, conocido en redes como 'el chino sevillano', un joven chino que regenta un bazar en la ciudad. José ha decidido usar sus redes sociales para combatir el racismo y mostrar de forma humorística la vida de los chinos en España.

"Casi toda la vida aquí, ¡algo se me tiene que notar", bromea José, haciendo gala de su acento sevillano mientras recorre los pasillos de su tienda."Como sevillano, la siesta es sagrada, pero más que yo no trabaja nadie", añade entre risas.

José recuerda que crecer en el extranjero no siempre fue fácil. "Cuando era pequeño pasaba por la calle y no solo los chavales, hasta algunos adultos me llamaban 'el chinito' o usaban la palabra 'chino' de manera despectiva. Gente que ni te conoce te mira raro, como si fueras un espectáculo en un circo o un zoo", relata.

Para enfrentar estas actitudes, José encontró en las redes sociales un altavoz. "Me las creé para combatir un poco el racismo desde el humor y, gracias a eso, intento mandar un mensaje positivo: los chinos no somos extraterrestres", explica.

