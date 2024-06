'Zazza, el italiano' charla con un grupo de chicos que está rapeando en una plaza del barrio San Francisco, en Bilbao. "Pasaba por ahí y os he visto rapear.", explica el youtuber al grupo, en el que uno de los jóvenes le explica que trabaja en el mundo de la música. "Yo tiro por mi música y gracias a dios me está yendo muy bien", afirma el joven, que, sin embargo, confiesa que ha tenido "una vida que ha sido muy mala".

"Me arrepiento de las cosas malas que he hecho", desvela el joven, que confiesa haber estado tres veces preso. "Al principio la liaba, hacía tonterías, robaba consolas, por ejemplo, porque mis padres no me las podían comprar", explica el chico, que detalla que le llevaron a un centro hasta los 12 años. Tras salir de ese centro, cuenta que empezó a consumir drogas y a robar. Incluso, confiesa que dio una puñalada.

"Yo di una puñalada y me metieron preso", reconoce el joven a 'Zazza, el italiano', al que explica que también le metieron en la cárcel "por capo de banda organizada". "Yo con 15 años dormía en la calle", recuerda el joven, al que, en ese momento, su tío, que está presente desde el principio, interrumpe la conversación para contar que fue él quien sacó al joven de la calle. Aunque también reconoce que él mismo delinquió: "He sido un bandolero de Bilbao y todo el mundo me conoce".

"Tengo cuatro hijos, uno más son cinco, y mi sobrino son seis", destaca el hombre, que recuerda cómo sacó a su sobrino de la calle: "No me importa cuidar a uno que cuidar a 12 hijos". "Yo también soy un bandolero he sido el peor canalla que hay en Bilbao", reconoce el tío, que cuenta su dura vida: "Mi padre era un borracho, me pegaba palizas con el cinturón, me mataba a palos todo el día e hizo cosas que no debía hacer con mis hermanas".

"Me levantaré y llevo a mis hijos en dos manos, para que no pasen lo que yo he pasado, para que no roben como yo he robado", afirma tajante. "Lucharé por Dios toda mi vida", insiste el hombre, que manda a cámara un mensaje a las personas que están viendo este reportaje: "Si yo he podido con todo lo que he pasado, vosotros no sois tontos, podéis el doble y el triple".