Un médico de Pamplona con origen chino, sobre los prejuicios: "A mi madre siempre le preguntaban si tenía una tienda"

Siyuan, cirujano en la Fundación Jiménez Díaz, nacido en Pamplona y casado con una española, explica los prejuicios que ha visto en España por tener orígenes chinos: "De pequeño me insultaban".

Hay chinos que deciden desarrollar su carrera en España y que, además, forman su propia familia mixta. Es el caso del padre de Siyuan, que se convirtió en el primer médico chino de Pamplona. "Mi padre hizo la carrera en China", pero se mudó a Pamplona tras "identificar "a un investigador que trabajaba" en la ciudad española y que le invitó a conocer la ciudad y trabajar con él, explica Siuyan, que, al igual que su padre, es médico, en este caso, cirujano en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid.

Isa Balado visita la casa de Siyuan y su mujer, una historiadora española. "Aquí, al igual que en las casas chinas, nosotros siempre nos descalzamos", explica el médico a la reportera de Apatrullando, reflejando que mantiene algunas costumbre chinas. Preguntados sobre cómo se conocieron, la pareja explica que fue "en tercero de carrera": "Una amiga en común hizo una cena en el piso que compartíamos", explica la mujer, que destaca que sus carreras son muy distintas: "No tienen nada que ver, yo estudié Comunicación e Historia".

La pareja, que tienen una niña de 2 años y medio y un niño de 6 meses", explica cómo su entorno recibió la noticia de estar con una persona de diferentes orígenes. "Al principio a mis padres les chocó, pero luego entendieron que mi ambiente es con gente de España", explica Siyuan.

Por otro lado, el médico cuenta cómo ha sufrido desde pequeño los estereotipos que en España se tienen de los chinos: "De pequeño en Pamplona sí que noté más prejuicios malos". "A mi madre siempre le preguntaban qué tienda o restaurantes tenía", recuerda Siyuan, que también explica que sufrió acoso escolar en el colegio: "Cosas de niños como insultos, pero creo que eso son más cosas de niños que de adultos". "Era más la dificultad de que te preguntaban cosas de cultura como Semana Santa y yo no las sabía", afirma el cirujano, que, sin embargo, destaca que sus "hijos no van a tener ese problema".

Y es que el médico explica que por parte de su familia y él solo hablan a los pequeños en chino, mientras que su mujer les habla en español.

