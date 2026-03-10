La empresaria china Margaret Chen, en una reunión sobre IA en España: "En los últimos años tenemos muy poca información de China"

Margaret Chen, fundadora y presidenta de honor de China Club, una asociación de profesionales chinos en España, entra con Isa Balado en una de sus reuniones sobre tecnología e IA en el exclusivo en Forbes House, en Madrid.

Isa Balado descubre en Apatrullando la historia de chinos que ya no solo residen en España sino que deciden e influyen en el país en el que viven. Es el caso de Margaret Chen, presidenta de honor y fundadora de China Club, una asociación de profesionales chinos en España. La reportera de Apatrullando acude a primera hora de la mañana a 'Forbes House', en el barrio madrileño de Justicia. Se trata de "un club privado muy exclusivo en el que se reúnen los empresarios más influyentes de España", y en el que Margaret tiene una reunión con, entre otras personas, Enrique Serrano, "amigo y compañero de Inteligencia Artificial y Tecnología más importante".

"Entrar aquí es complicado", destaca Isa Balado a Serrano, que explica que entre los "requisitos está ser empresario en el mundo de los negocios o ser invitado por socios". "Hay normas estrictas, como que no se permite filmar, pero han hecho una excepción", explica el empresario. Por su parte, Chen destaca que la reunión es "del sector tecnológico para una cosa de Inteligencia Artificial y de la relación de China y España".

Nada más entrar en la reunión, Serrano explica que "la idea" es que Margaret dé su "opinión no solo geopolítica, sino de cómo están las relaciones actualmente entre España y China". "Ya sabemos que en los últimos años tenemos muy poca información de China", responde Margaret, que explica que ella solo es "una persona que observa": "Yo observo e informo, me siento casi obligada a ayudar a entender qué pasa con China, sobre todo en el sector tecnológico".

