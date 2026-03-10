Jalis de la Serna llora al conocer la historia de una joven china que llegó a España siendo un bebé: "Es muy emocionante"

Jalis de la Serna conoce la historia de una familia española que adoptó a una niña china con dos meses. "Es muy emocionante, muy bonito", afirma el reportero entre lágrimas al conocer cómo fue el proceso de adopción.

Casi 20.000 bebés chinas fueron adaptadas por familias españolas hace más de 30 años. Solo sus rasgos asiáticos las diferencian del resto de españoles. Es el caso de Elena, una joven de origen que chino que fue adoptada por una familia española con 23 meses.

"¿Fue un proceso complicado la adopción?", pregunta Jalis de la Serna a la madre de Elena, que explica en el vídeo principal de esta noticia que en aquel momento no fue complicada la adopción de la pequeña "porque fue en 2005". "Me llamó mi marido por teléfono y me dijo que nos habían llamado porque teníamos una niña de 23 meses", recuerda la mujer, que destaca que "fue el viaje más bonito" de su vida.

Además, la mujer enseña un álbum en el que aparecen fotos de cuando Elena era pequeña y también muestra el libro que le leía de bebé, que trata "de una madre que va a adoptar" también a una niña. "Me siento muy identificada", afirma emocionada la madre al leer algunos de los fragmentos del libro. "Voy a llorar ya", confiesa también Elena en el vídeo, donde, incluso, Jalis de la Serna no puede evitar que se le caiga alguna lágrima. "Uy, ¿se ha puesto a llorar?", pregunta sorprendida la mujer a Jalis de la Serna, que destaca que es una historia "muy emocionante y muy bonita".

Por último, preguntadas sobre si querrían conocer a la madre biológica de Elena, ambas aseguran les "gustaría haberla conocido, pero es muy difícil". Sin embargo, sí que tienen que claro que en algún momento viajarán a China.

