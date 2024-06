'Zazza, el italiano' visita un barrio conflictivo de Marbella donde es sorprendido por unos vecinos que le lanzan huevos. Sin embargo, tras este tenso momento, el youtuber se encuentra con un grupo de jóvenes que le dicen que en el barrio es bienvenido. "No parecía, eh", afirma el italiano, que les cuenta lo que le acaba de pasar.

"Aquí no es lo que pintan, hay gente buena en el pueblo", explica uno de los chicos del grupo, donde otra explica la "fama de contrabando" que existe: "No tanto de Gibraltar de tabaco como el contrabando de hachís de Marruecos". "De toda la vida ha habido contrabando, antes había un respeto más por la Policía, ahora no hay tanto respeto por la Policía como había antes", destaca el hombre, que preguntado sobre por qué ya no respetan a la Policía, afirma que "la generación nueva es una creación diferente". "La Guardia Civil y Policía están dando mucha caña", insiste el hombre.

Tras dar una vuelta por el barrio, 'Zazza, el italiano' se encuentra con un vecino, que le aconseja no ir a una zona determinada del barrio. "Mejor que no vayas", aconseja el hombre al youtuber, al que le explica que para ir a esa zona "hay que ir con revólver". Una confesión que asusta a Zazza, que no da crédito de lo que está escuchando: "Joder, si pasa algo corremos".

Sin embargo, el youtuber decide seguir paseando por el barrio, donde se encuentra con unas mujeres que le aconsejan que vaya con cuidado. "Ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos", destaca una de las chicas, que afirma que en el barrio "hay de todo, como en todos los sitios". Además, la joven sorprende a Zazza al darle este consejo: "No vayas vestido de guardia que te van a matar". "No me asustes", le pide el italiano a la chica, quien insiste al youtuber: "Te va a caer, te va a caer...".