Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna y su equipo desmontan clichés sobre los españoles de origen chino

Apatrullando estrena 'Chinos Made in Spain', un reportaje sobre una generación criada en España que habla andaluz, madrileño o granadino, pero que aún tiene que responder a la misma pregunta: "¿De dónde eres de verdad?".

Esta noche, a partir de las 23:00 horas, 'Apatrullando' estrena un nuevo reportaje 'Chinos Made in Spain'. Hablan andaluz, madrileño o granadino. Han hecho la mili, juegan al mus, salvan bares de barrio y lideran negocios que mueven millones. Y aun así, muchos siguen teniendo que responder a la misma pregunta: ¿De dónde eres de verdad?

Apatrullando: Chinos made in Spain retrata a una generación que ha crecido en España y que se siente parte de este país, pero que ha vivido marcada por la etiqueta. Desde quienes llegaron con lo puesto y trabajaron para sobrevivir hasta quienes hoy deciden su propio camino profesional, el programa muestra qué significa construir identidad entre dos culturas. Más que un retrato de comunidad, es un relato sobre pertenencia, prejuicio y normalización. Un espejo incómodo que revela cómo funciona el racismo cotidiano incluso cuando creemos haberlo superado.

