Un hombre sin hogar que roba en Gran Vía: "La jueza puede multarme con 200 euros, pero no voy a pagar un duro"

"El día que tenga el juicio, la jueza igual me pone 100 ó 200 euros de multa, pero tengo ya 10 ó 11 estos seis últimos meses y todavía no me ha salido ningún juicio", explica este drogadicto que duerme en la calle en Gran Vía.

Jalis de la Serna habla con un hombre que lleva seis meses sin techo y que duerme en la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. "Veo que se ha preparado una fortaleza", destaca Jalis de la Serna al hombre, que explica que es para que no el roben: "Tengo cartones, un nórdico y un par de colchas".

Además, el señor destaca que es de Alcobendas, pero que llevaba tiempo viviendo en un poblado conocido por la venta de droga. "Me he tirado ahí cuatro meses metido liado con la droga y hace un mes he decidido salir ya, porque ya estaba bien", cuenta el hombre, que explica que está durmiendo en Gran Vía porque es lo mejor de lo que ha visto Madrid. "Yo ahora mismo estoy con metadona, en un proceso de recuperación", explica el señor, que confiesa que ese mismo día ha consumido "cocaína". Sin embargo, destaca que ya no consume "todos los días como en el poblado".

"¿Pide dinero o se da un poco al descuido?", pregunta Jalis de la Serna al hombre, que reconoce que es "un poco al descuido". Y es que confiesa robar en tiendas de deportes chándal, comida, colonias, comida... "Lo que haga falta", desvela el señor, que explica que, "como es inferior a los 400 euros" lo que se lleva, "no es delito". Por otro lado, el hombre explica a Jalis de la Serna que no se encarga él de vender lo robado, sino que tiene "peristas por todo Madrid": "Hay gente que se dedica a vender chándal que robamos nosotros, otros colonias... hay un poco de todo".

Incluso, sorprende a Jalis de la Serna al desvelarle que, a veces, roba "por encargo": "Sí, hay veces que me llama y me dicen que lleve zapatillas o chándal". Por último, preguntado sobre las consecuencias que le puede acarrear robar, el hombre explica que "el día que tenga el juicio" la jueza igual le pone "100 ó 200 euros de multa". No obstante, confiesa que tiene ya "10 ó 11 estos seis últimos meses" y todavía no le ha salido ningún juicio.

"Si salen lo cambio por dias de cárcel o lo que sea, no voy a pagar ni un duro", afirma rotundo el hombre, que confiesa, además, que tiene una orden de alejamiento de su familia.