'Zazza el italiano' está muy sorprendido con Benidorm. El youtuber está caminando por el paseo marítimo y viendo a la gente tiene la sensación de que sean las 18:00. Parecen las 18:00, son las 11:00. "Mirad la cantidad de personas y todos con cervezas", comenta atónito. El reportero se para con un grupo de jóvenes ingleses y le pregunta a uno si ha dormido esta noche. "No, no me gusta", le responde el joven mientras se quita las gafas de sol mirando a cámara.

El reportero le pregunta cuánto vale la cerveza, le responde 2,30 euros y se baja el pantalón. "Se están desnudando, no sé qué está pasando", comenta Zazza desconcertado, que les pregunta si van a dormir antes de despedirse de ellos. "No hemos dormido en tres días ¡Nada de dormir, cocaína !", le responde uno. "Dato muy curioso e interesante: aquí en Benidorm cada día se toman 45.000 litros de cerveza", expone el copresentador de Apatrullando mientras continúa caminando en busca de más testimonios. El youtuber se asoma a una terraza a preguntar a un matrimonio si es normal beber cerveza a las 11:00. "Todo el día. Feliz, en todo momento, en mis vacaciones", le responde la mujer.

Zazza llega al Rincón de Loix y el panorama es el mismo, bares llenos de personas bebiendo. El copresentador de Apatrullando consigue pasar al interior de una terraza en la que hay una fiesta y habla con un camarero. El trabajador le cuenta que a las 10:00 de la mañana ya hay cola para entrar al bar. "Aquí por la mañana no se toma café, se toma cerveza", explica al reportero. El joven dice que le gusta trabajar con los ingleses porque le parecen muy divertidos y porque gana "mucha, mucha, mucha" propina. El youtuber da una vuelta por el local pero decide irse ante la imposibilidad de grabar allí.