'Zazza el italiano' se acerca hasta la zona de los barcos pesqueros de Marbella. El youtuber se acerca a unos pescadores para preguntarles si se puede vivir bien en esta ciudad de la pesca. Los hombres le responden que sí, mientras descargan el género. El reportero camina por el puerto pesquero hasta que un grupo de jóvenes que están allí con el coche escuchando música llaman su atención.

"Me encanta el contraste de los chicos allá trabajando, vosotros aquí pasándola bien", le comenta el reportero para romper el hielo ante la sorpresa de los chavales al verle. Zazza pregunta a un joven por la música que está escuchando y le dice que es suya la canción. "A ver si sacamos alguna oportunidad que no sea trabajar durante ocho o diez horas todos los días", comenta el chico, que comenta que trabaja de pescador. El chico divide Marbella en dos zonas: la del lujo y la de los trabajadores que trabajan para los que van a veranear allí.

Ante esta respuesta, Zazza le pregunta si piensa que tiene menos oportunidades por no nacer en la zona rica de la ciudad. "Todos tenemos las mismas capacidades, es verdad que económicamente no somos iguales, pero aquí sí", expone el joven señalándose la cabeza, que continúa explicando "si te esfuerzas, te va a llegar. Si haces cosas malas y te pillan en mitad del camino, chico, no hubieras hecho cosas malas".