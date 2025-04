"Aquí no entras con la cámara porque no me sale de los cojones": increpan a una reportera de Apatrullando en El Casar de Escalona (Toledo)

Sara Solomando 'apatrulla' las calles de El Casar de Escalona (Toledo) tras las redadas de la Guardia Civil a las que ella misma asistió la anterior noche. Los agentes buscaban cultivos de marihuana en algunas casas alquiladas del municipio. Ella solo quiere hablar con algunos de sus 2.000 vecinos para encontrar respuestas.

"Habla con la Policía, con los chivatos", le grita alguien dándole la espalda. "La Policía chivatos no son, son policías, ¿no?", responde la reportera de Apatrullando. "Que te vayas", le advierte. "No se puede hablar con nadie", le dice otra persona. "¡La gente se busca la vida como puede!", grita alguien más desde lejos.

La tensión llega a su punto máximo tras su conversación con un anciano que asegura no haberse enterado "de nada". "Voy a ver si nos dejan grabar dentro del bar", anuncia la reportera a su compañero cámara, que se dispone a esperar fuera. "A la puta calle, aquí no entras con la cámara porque te la rompo", grita otro señor.

La periodista le planta cara. "A la puta calle, aquí no entras con la cámara porque no me sale de los cojones a mí, así de claro", insiste de malas maneras.