Silvia Albés, mujer de Pablo Costas cuando el marinero estaba secuestrado en el Alakrana, recuerda cómo fueron esas horribles semanas y su reunión con los miembros del Gobierno para hablar del rescate del atunero: "Me acuerdo de la reunión, porque cogen, me ponen un móvil y me dicen, 'Mirad, ¿veis este punto azul de aquí? Pues ése es el Alakrana. ¿Ves? Lo tenemos controlado'".

"Y yo, claro, era como... ¿Y ya está? ¿Qué quieres, que me vaya a casa tranquila diciéndome que en ese punto azul que está tal, es el Alakrana y que lo tenéis controlado?", preguntó la mujer de Costas a los políticos, a los que explicaba que no le valía que le dijeran que su marido estaba bien porque estaban viendo el barco "vía satélite".

Además, Silvia Albés lo que un día le dijo Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente: "Y tú a ver si te estás callada, que por culpa tuya estamos saliendo demasiado en la prensa y esto no nos está favoreciendo".