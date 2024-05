El New York Times se quiso poner en contacto con Tania Head para conocer más información sobre el 11S y, tras su actitud esquiva, los periodistas descubren que es una impostora y comienzan a hablar con su círculo cercano. Es el caso de Aaron Zimmerman, fundador de la New York Writers Coalition (NYWC), que explica que "David W. Dunlap, del New York Times" le llamó: "Me dijo que estaba intentando confirmar estos detalles, pero fue muy prudente, no me contó todos los detalles".

"Fue casi como una llamada de verificación de datos", explica Zimmerman, que destaca que le "preguntó detalles de forma muy concreta, profesional": "Me preguntó con quién más podría hablar y me pidió cualquier detalle que pudiera darle". "En ese momento, cuando llamó y dijo eso, yo simplemente hice clic. Lo sabía", confiesa Zimmerman, que explica que "quería proteger" a su organización: "Creo que me sentí un poco engañado y me sentí como un idiota".

Después de que llamara el periodista, Zimmerman recibió una llamada de Tania a su móvil: "Al principio estaba hablando por teléfono muy tranquila sobre que deberíamos volver a salir a comer algún día y luego me dijo, 'por cierto, me enteré de que un periodista te llamó, ¿qué has dicho?'". "Recuerdo estar al teléfono y pensar, 'oh, Dios mío, estoy hablando con una psicópata ahora mismo'", desvela Zimmerman, que destaca que "de algún modo, era aterrador".

Han pasado seis años desde los atentados de las Torres Gemelas, cuando el New York Times, en su portada, saca la historia que lleva meses trabajando. El 27 de septiembre de 2007, Tania Head se encuentra su foto en la primera página del periódico que todos leen en la ciudad y sus mentiras ya no se sostienen. "El cuento de una superviviente del 11-S", así se tituló esa noticia que dio la vuelta al mundo y que llegó a España.

"Tania Head subestimó completamente el poderío de la información en Estados Unidos y la profesionalidad con que se sacan las noticias", explica el periodista Xavier Más Xaxás, que destaca que "el artículo del New York Times es demoledor y desmonta completamente el castillo de naipes que había construido Tania Head". Por su parte, la periodista Marta Forn destaca que "lo más importante es que no estuvo en la planta 78": "Era muy difícil poder salir de allí en aquellas condiciones". Además, explica en el vídeo principal de esta noticia otras mentiras de Marta Head, como que era empleada de Merrill Lynch o que había estudiado en Harvard y Stanford, dos grandísimas universidades de gran prestigio en Estados Unidos.

Pero, ¿cómo se supo que Tania Head en realidad era la española Alicia Estévez? La periodista Marta Forn fue la encargada de destapar su verdadera identidad. La propia periodista de La Vanguardia da todos los detalles de su investigación en el vídeo principal de esta noticia.