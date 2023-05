Diez años después de la riada en el camping Las Nieves de Biescas, tras el archivo de la causa en juzgado de Jaca, en la Audiencia Provincial de Huesca y en el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional condenó al Gobierno de Aragón y al ministerio de Medio Ambiente. Los hechos fueron "previsibles y evitables". "La instalación del camping en ese lugar constituía, y así se había advertido previamente (...) un claro riesgo para la integridad de las personas, y se podía haber evitado con su colocación en otro sitio", expresaba el fallo, como puede observarse en el vídeo superior.

Para Sergio Murillo, víctima de la tragedia, la sentencia supuso un "alivio y cierto resarcimiento". "No es completo porque por el camino algunos han quedado algunos impunes, pero sentí que por fin a nuestra pequeña voz se le daba la razón", asegura. "Me gusta distinguir entre justicia y legalidad, y creo que justicia no se ha hecho, que se ha hecho cumplir la ley", lamenta.