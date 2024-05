Silvia Albés, mujer de Pablo Costas cuando el marinero estaba secuestrado en el Alakrana, recuerda cómo fueron esas horribles semanas y su reunión con los miembros del Gobierno para hablar del rescate del atunero. Tras una reunión con Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, en la que la político le pidió estar "callada", Albés tuvo una con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El 10 de noviembre, Zapatero convocó a las familias de los marineros secuestrados a en Moncloa. "Vamos a Moncloa y, nada, nos recibe Zapatero allí, y va a escuchar a las familias", recuerda la mujer, que explica qué le dijo al presidente: "Mira, yo es que lo único que te puedo pedir en estos momentos, te suplico, si quieres, que los traigas para casa". "Me acuerdo que me miró a los ojos y le dije 'en una semana'", detalla Silvia Albés, que desvela la respuesta de Zapatero: "Me miró y me dijo, 'deme una semana'".

A cambio de esa semana, el presidente del Gobierno pidió a Silvia lo siguiente, según recuerda la entonces mujer del marinero Pablo Costas: "Lo que tenéis que hacer y que os pido es que, en este tiempo, que es un tiempo delicado en el que se va a tratar ya de cerrar acuerdos necesito silencio absoluto y demás, que, por favor, para que los piratas no vean de dónde sacar". "Silencio absoluto. Lo necesito para que vaya bien la cosa", insistió Zapatero a Silvia ALbés, que destaca que cumplió el pacto: "Y yo lo cumplí. En una semana, no hablé con nadie".

Y es que el presidente Rodríguez Zapatero pide una semana porque sabe que el acuerdo con los piratas está cerca y desde el Gobierno se avisa de los avances a la Armada española. "Recibimos noticias de nuestros mandos en Madrid de que la liberación podía ser inminente y entonces preparamos la operación", recuerda Ignacio Frutos, comandante de la fragata Canarias.