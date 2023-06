Mónica Cervera, la primera mujer que denunció a Albert Cavallé, más conocido como el 'estafador del amor', se sincera con Mamen Mendizábal en Anatomía de. La mujer cuenta que conoció a Cavallé en 2010 una aplicación de citas, y tras hablar por teléfono, quedaron en persona. "No me podía creer lo guapo que era. Entré en su casa. Me dijo que era modelo. Me enseñó fotos de él con gente famosa del mundo de la moda. Intentaba impresionarme. Incluso me dio un folleto", recuerda.

Después de esa cita, Cavallé "desaparecía y volvía aparecer" y cuando lo hacía, ella "volvía a caer, aunque enfadada", tal y como confiesa Cervera, quien destaca del 'estafador del amor' su "labia". "Por suerte para él, en esa época no era muy difícil conmigo y él sabía perfectamente cómo atraparme", expresa la mujer, quien perdió el contacto con Albert durante cuatro años, hasta el 2014, cuando volvieron a hablar. Fue entonces cuando el hombre le dijo que necesitaba dinero para comprar un vuelo porque se había "quedado tirado" en Madrid, y ella accedió a prestárselo. Pero entonces él desapareció.