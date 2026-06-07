La parodia de Raquel Revuelta en 'Homo Zapping' que dio a Paco León su primer gran reconocimiento: "Me paraban por la calle"

Mamen Mendizábal repasa junto Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos la magnitud del fenómeno que comenzó a causar Homo Zapping, "la chaladura" que convirtió la parodia televisiva en arte.

Hubo una vez un programa que se atrevió a reírse de la televisión, desde dentro. Un formato que hoy no se podría hacer. Ese programa se llamaba Homo Zapping y convirtió la sátira televisiva en arte, y a sus actores en estrellas.

Los personajes que crearon Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos se hicieron más populares que los reales. "Lo suyo no fue una imitación, fue una suplantación histórica por aclamación popular", comenta Mamen Mendizábal al inicio de 'Anatomía de...'.

Daba igual si eras famoso o anónimo, la magia era la misma. Y un simple gesto o una frase repetida se convertía en un icono pop. Ahora, 20 años después, algunas de esas imitaciones siguen vivas en la memoria colectiva.

En esta entrega del programa, Raquel Revuelta vuelve a ver el primer 'gag' que Paco León realizó sobre su espacio Estrenos de Cartelera, que ella misma presentaba en 2003 y que, sin quererlo, acabó formando parte del universo de Homo Zapping.

Mamen Mendizábal charla con la presentadora sobre cómo descubrió que estaba siendo imitada. Según relata, se encontraba preparando la cena cuando escuchó la sintonía del programa en televisión. "Miro arriba y digo: ¿perdona? ¿esto qué es? ¡Soy yo!", recuerda entre risas, asegurando que fue "flipante". "Fue una chaladura", asegura entre risas.

Al principio no daba crédito al ver la misma cabecera y los mismos rótulos, hasta que apareció Paco León. "Decía exactamente la misma introducción que yo, ¡me quedé en shock!", recuerda Revuelta.

Paco León, por su parte, reconoce que la primera vez que "le pararon por la calle para pedirle una foto o un autógrafo" fue precisamente por su personaje en Homo Zapping imitando a Raquel Revuelta. Según explica Silvia Abril, ese reconocimiento fue clave para entender la dimensión del fenómeno que estaban viviendo. "Algo había trascendido, fue emocionante", recuerda la actriz.

Yolanda Ramos también rememora cómo recibió su primer autógrafo gracias a uno de sus papeles en el programa dirigido por José Corbacho. "Me abracé a ellos por la calle, eran un grupo de chicos y chicas", recuerda entre risas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.